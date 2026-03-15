По данным Центральной комиссии референдума, по состоянию на 14:00 часов явка граждан на республиканском референдуме составила 51,93%. Бюллетени получили 6 471 378 граждан, включённых в списки для голосования.
Согласно информации территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, явка по регионам распределилась следующим образом:
- область Абай — 61,04%
- Акмолинская область — 60,05%
- Актюбинская область — 61,37%
- Алматинская область — 56,13%
- Атырауская область — 56,54%
- Западно-Казахстанская область — 49,97%
- Жамбылская область — 51,13%
- область Жетісу — 59,82%
- Карагандинская область — 57,32%
- Костанайская область — 56,51%
- Кызылординская область — 64,63%
- Мангистауская область — 53,14%
- Павлодарская область — 53,31%
- Северо-Казахстанская область — 52,37%
- Туркестанская область — 58,03%
- область Ұлытау — 52,06%
- Восточно-Казахстанская область — 59,60%
- город Астана — 40,68%
- город Алматы — 21,68%
- город Шымкент — 58,24%
Таким образом, на 14:00 часов референдум можно считать состоявшимся, поскольку, согласно пункту 2 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме», он признаётся состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.
Голосование на участках продолжается и завершится в 20:00 часов.
