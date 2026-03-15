По данным Центральной комиссии референдума, по состоянию на 14:00 часов явка граждан на республиканском референдуме составила 51,93%. Бюллетени получили 6 471 378 граждан, включённых в списки для голосования.

Согласно информации территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, явка по регионам распределилась следующим образом:

область Абай — 61,04%

Акмолинская область — 60,05%

Актюбинская область — 61,37%

Алматинская область — 56,13%

Атырауская область — 56,54%

Западно-Казахстанская область — 49,97%

Жамбылская область — 51,13%

область Жетісу — 59,82%

Карагандинская область — 57,32%

Костанайская область — 56,51%

Кызылординская область — 64,63%

Мангистауская область — 53,14%

Павлодарская область — 53,31%

Северо-Казахстанская область — 52,37%

Туркестанская область — 58,03%

область Ұлытау — 52,06%

Восточно-Казахстанская область — 59,60%

город Астана — 40,68%

город Алматы — 21,68%

город Шымкент — 58,24%

Таким образом, на 14:00 часов референдум можно считать состоявшимся, поскольку, согласно пункту 2 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме», он признаётся состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Голосование на участках продолжается и завершится в 20:00 часов.

