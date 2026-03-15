USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Референдум состоялся: явка по стране превысила 51% к 14:00

— Сегодня, 14:35
alau.kz

По данным Центральной комиссии референдума, по состоянию на 14:00 часов явка граждан на республиканском референдуме составила 51,93%. Бюллетени получили 6 471 378 граждан, включённых в списки для голосования.

Согласно информации территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, явка по регионам распределилась следующим образом:

  • область Абай — 61,04%
  • Акмолинская область — 60,05%
  • Актюбинская область — 61,37%
  • Алматинская область — 56,13%
  • Атырауская область — 56,54%
  • Западно-Казахстанская область — 49,97%
  • Жамбылская область — 51,13%
  • область Жетісу — 59,82%
  • Карагандинская область — 57,32%
  • Костанайская область — 56,51%
  • Кызылординская область — 64,63%
  • Мангистауская область — 53,14%
  • Павлодарская область — 53,31%
  • Северо-Казахстанская область — 52,37%
  • Туркестанская область — 58,03%
  • область Ұлытау — 52,06%
  • Восточно-Казахстанская область — 59,60%
  • город Астана — 40,68%
  • город Алматы — 21,68%
  • город Шымкент — 58,24%

Таким образом, на 14:00 часов референдум можно считать состоявшимся, поскольку, согласно пункту 2 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме», он признаётся состоявшимся, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Голосование на участках продолжается и завершится в 20:00 часов.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.