Часть средств для соцподдержки населения распределяется нецелевым образом, что снижает общий эффект поддержки государства. Такое мнение выразил аналитик AERC Ерасыл Серікбай, передает LS.

Ранее вице-премьер Серик Жумангарин заявил, что правительство полностью пересмотрит меры социальной поддержки населения.

По данным Ерасыла Серікбая, за последние пять лет госрасходы на социальное обеспечение и социальную помощь населению выросли в 1,5 раза. Так, если в 2020 году на это выделялось 3,5 трлн тенге, то к 2024 году данный показатель достиг 5,3 трлн тенге. Основными драйверами увеличения стали индексация пенсионных выплат, расширение программ поддержки семей с детьми, а также рост адресной соцпомощи. В бюджетной структуре такие расходы сохраняют значительный вес – в 2025 году они составляют 20,5% от общего объема расходов казны.

По мнению аналитика, это подчеркивает высокую социальную ориентированность бюджетной политики Казахстана, однако в то же время указывает на необходимость структурных реформ, направленных на повышение адресности и эффективности соцподдержки, поскольку существует значительная бюджетная нагрузка со стороны указанной сферы.

Наибольшая нагрузка на бюджет Казахстана приходится на пенсионное обеспечение, которое формирует около 70% всех социальных трансфертов. Существенным направлением также является поддержка материнства и детства. При этом основная часть средств приходится на пособия многодетным семьям, меньшая – на специальные выплаты матерям с особыми заслугами и единовременные выплаты при рождении ребенка.

По мнению собеседника LS, сокращение социальных мер в их прямом виде не является целесообразным, поскольку пенсии и базовые пособия обеспечивают минимальный уровень жизни и социальную устойчивость. Снижение объемов этих выплат потенциально способно спровоцировать рост напряжения.

«Необходимо сосредоточиться на оптимизации и повышении эффективности системы. В частности, целесообразно повысить адресность социальной помощи, исключив ситуации, когда поддержку получают домохозяйства с устойчивым доходом. Дополнительно требуется пересмотр методологии определения прожиточного минимума, что позволит более справедливо устанавливать размеры выплат», – считает Е. Серікбай.

Он отметил, что оптимизация соцрасходов возможна за счет повышения адресности и цифровизации, а также постепенного перехода к страховой модели, что позволит переложить часть рисков на систему обязательного социального страхования, тем самым снизив нагрузку на республиканский бюджет. Также необходимы регулярный анализ эффективности мер поддержки с целью выявления программ с низкой результативностью и последующая замена их целевыми программами.

«Налоговая оптимизация и расширение базы создадут дополнительные ресурсы для финансирования социальной сферы без увеличения фискального давления на ключевые статьи бюджета. Это включает снижение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов, повышение собираемости, устранение лазеек, как планируется в Налоговом кодексе, например, повышение роли НДС (до 16%)», – отметил собеседник LS.

По его мнению, наиболее оправданным является пересмотр универсальных льгот, предоставляемых вне зависимости от уровня дохода. Например, равные выплаты многодетным семьям целесообразно трансформировать в целевую помощь для действительно нуждающихся категорий.

«Кроме того, в рамках реформы Налогового кодекса возможно сокращение неэффективных налоговых и административных льгот, которые создают нагрузку на бюджет, но не обеспечивают значимого социального эффекта. Важно, чтобы данные меры не снижали общий объем поддержки, а перераспределяли его более эффективно» – добавил он.

Аналитик предположил, почему государство пошло на пересмотр соцрасходов.

«Рост социальных расходов в последние годы оказывает значительное давление на государственный бюджет, особенно с учетом зависимости бюджета от колебаний нефтегазовых доходов. Вторым мотивом является стремление повысить эффективность использования ресурсов, поскольку в нынешней системе часть средств распределяется нецелевым образом, что снижает общий эффект от социальной политики», – считает Е. Серікбай.

Еще одним фактором выступает необходимость структурных реформ, которые включают цифровизацию механизмов учета и распределения выплат, а также устранение теневых практик.

«Наконец, инициатива по оптимизации расходов связана с реформой налоговой системы, которая должна повысить собираемость налогов и снизить дисбалансы, вызванные неэффективными льготами», – резюмировал аналитик.

