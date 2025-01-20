С 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, передает Polisia.kz.

Это означает, что для их использования потребуются следующие документы и процедуры:

регистрация в полиции;

водительское удостоверение категории А1, А или В;

технический осмотр; страховка гражданской ответственности

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

удостоверение личности (можно в электронном виде);

технический документ или характеристики мопеда.

После этого нужно заполнить заявление, пройти осмотр мопеда и оплатить госпошлины.

«Важно: с 5 апреля эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда без водительских прав будет запрещена. Рекомендуем зарегистрировать мопед и получить права, чтобы избежать нарушений», — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы.

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