С 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, передает Polisia.kz.
Это означает, что для их использования потребуются следующие документы и процедуры:
- регистрация в полиции;
- водительское удостоверение категории А1, А или В;
- технический осмотр; страховка гражданской ответственности
Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:
- удостоверение личности (можно в электронном виде);
- технический документ или характеристики мопеда.
После этого нужно заполнить заявление, пройти осмотр мопеда и оплатить госпошлины.
«Важно: с 5 апреля эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда без водительских прав будет запрещена. Рекомендуем зарегистрировать мопед и получить права, чтобы избежать нарушений», — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы.