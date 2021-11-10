Регулирование мобильных переводов: что изменится в Налоговом кодексе

В Мажилисе Парламента обсуждают регулирование мобильных переводов индивидуальных предпринимателей, передает Tengrinews.kz.

Норма о регулировании мобильных переводов вошла в законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

В рамках обсуждения депутат Аманжан Жамалов спросил, что ждать потребителям и предпринимателям от новой нормы, не усилится ли налоговая нагрузка на бизнесменов.

«Некоторые из субъектов предпринимательства не исполняют свои налоговые обязательства, не проводят фискализацию чеков, соответственно, не показывают обороты и уходят, скрывают доходы, уклоняются от уплаты налогов. В данном законопроекте мы сейчас конкретизируем понятие, что такое мобильные платежи. Это одна из форм платежей, которая сейчас вводится в Налоговый кодекс. Сейчас у нас в Налоговом кодексе предусмотрены только две формы оплаты — наличными средствами и путем карточного перевода через POS-терминалы с обязательным выбиванием фискального чека при предоставлении товаров и оказания работы, услуг», — ответил депутат Сергей Симонов.

Также, по его словам, дополнительно расширяются полномочия между уполномоченным органом и банком второго уровня для обмена информацией по данным проведенных операций между субъектом предпринимательства и физическими лицами по поводу переводов.

«Здесь банки должны будут дополнительно улучшить свои финансовые продукты, которыми пользуются субъекты предпринимательства. То есть разделить счета наличные и для ведения бизнеса, упростить процедуру фискализации чека при оплате мобильными переводами. То есть дополнительно внести, улучшить мобильные приложения. Это позволит для предпринимателей упростить процедуры ведения бизнеса и соответственно предоставлять отчетность ежеквартальную, полугодовую при уплате налогов. Для потребителей это будет дополнительная защита его прав», — пояснил Симонов.

Депутат заявил, что увеличения налоговой нагрузки не будет, потому что норма направлена на улучшение налоговой дисциплины предпринимателей и защиту прав потребителей.

Мажилис одобрил законопроект в первом чтении.

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