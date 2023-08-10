Рейдов по чипированию кошек и собак не будет — Минэкологии

Рейдовых мероприятий с участием органов внутренних дел по проверке чипирования домашних животных в настоящее время не предусмотрено, заявили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов, передает Tengrinews.kz.

В комитете лесного хозяйства и животного мира сделали уточнение касательно нововведения по чипированию домашних животных. Как уточнили в ведомстве, согласно закону «Об ответственном обращении с животными», правила учета домашних животных и перечень домашних животных, подлежащих учету разрабатывается Министерством экологии и природных ресурсов.

Организация учета домашних животных входит в компетенцию местных исполнительных органов, отметили в комитете лесного хозяйства.

«Согласно кодекса «Об административных правонарушениях» административные дела за жестокое обращение с животными и нарушение законодательства Казахстана в области ответственного обращения с животными (статья 407 КоАП) рассматриваются как органами внутренних дел, так и уполномоченными органами в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также местными исполнительными органами. В настоящее время проведение каких-либо рейдовых мероприятий с участием органов внутренних дел по проверке чипирования домашних животных не предусмотрено«, — сообщили в комитете.

Ранее сообщалось, что выявлять нарушителей среди казахстанце, не сделавших своевременное чипирование домашнего питомца, будут участковые инспекторы. За отказ от регистрации животного или нарушение норм учета казахстанцев будут штрафовать.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.