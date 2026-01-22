Контроль скоростного режима на автодорогах Костанайской области осуществляется в строгом соответствии с требованиями правил дорожного движения. Как подчёркивают в полиции, все зафиксированные нарушения автоматически передаются в систему «Единый реестр административных правонарушений».

С момента запуска автоматических комплексов фиксации — за пять дней — зарегистрировано 136 фактов превышения скорости. Об этом сообщили в Департамент полиции Костанайской области.

По словам старшего инспектора управления административной полиции Махаббат Хусаинова , среди нарушений зафиксированы и особо опасные случаи.

«На автодороге KAZ19 по направлению “Костанай — Денисовка” водитель из соседнего региона превысил установленную скорость более чем на 60 километров в час. При разрешённых 100 километрах в час система зафиксировала скорость 169 километров в час», — сообщила она.

За подобное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 173 тысячи тенге. В целом, по данным полиции, за первые пять дней работы комплексов сумма штрафов, наложенных на водителей-нарушителей, составила 4 миллиона 800 тысяч тенге.

Правоохранительные органы призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и установленный скоростной режим, особенно в зимний период, когда риск дорожно-транспортных происшествий значительно возрастает.

