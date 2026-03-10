USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Рекорд по нарушениям: водитель 102 раза нарушил ПДД в Костанайской области

— Сегодня, 11:51
Изображение для новости: Рекорд по нарушениям: водитель 102 раза нарушил ПДД в Костанайской области

Кадр из видео

В Костанайской области сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль с иностранной регистрацией, водитель которого оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

Как сообщили в Департаменте полиции региона, машину выявили сотрудники роты патрульной полиции во время службы по обеспечению безопасности на дорогах. При проверке по информационным базам выяснилось, что за водителем числится 102 административных правонарушения в сфере дорожного движения.

После проверки транспортное средство было эвакуировано на специализированную стоянку .

В Департаменте полиции Костанайской области напомнили, что соблюдение правил дорожного движения является обязанностью каждого водителя, и призвали участников дорожного движения быть внимательными и ответственными на дорогах.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.