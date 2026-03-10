В Костанайской области сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль с иностранной регистрацией, водитель которого оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, машину выявили сотрудники роты патрульной полиции во время службы по обеспечению безопасности на дорогах. При проверке по информационным базам выяснилось, что за водителем числится 102 административных правонарушения в сфере дорожного движения.

После проверки транспортное средство было эвакуировано на специализированную стоянку .

В Департаменте полиции Костанайской области напомнили, что соблюдение правил дорожного движения является обязанностью каждого водителя, и призвали участников дорожного движения быть внимательными и ответственными на дорогах.

