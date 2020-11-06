Ремонт на тепловых сетях позволит коммунальщикам сократить потери тепла

На тепловых сетях Костаная завершается реконструкция. По госпрограмме для замены труб и усовершенствования систем было выделено более 2 млрд тенге. Новшества позволят коммунальщикам значительно сократить потери тепла и улучшить качество оказания услуг костанайцам, передает alau.kz

По проспекту Абая, в районе индустриального колледжа, уже некоторое время трудится больше сотни рабочих. Здесь идет реконструкция тепломагистрали по программе «Дорожной карты занятости». Почти 900 метров труб заменили на новые, применили и новый тип теплоизоляции.

«Это пенополиуретановая изоляция, которая позволяет снизить тепловые потери до 25 процентов. Повсеместно сейчас согласно требованиям нормативной документации на тепломагистралях используют только данный вид теплоизоляции, обеспечивающий энергоэффективность», — рассказал заместитель главного инженера ГКП КТЭК Нурлан Кошеков.

Выполнена уже большая часть работ. Кстати, выделено на этот проект было 547 млн тенге. Но это не единственное место, где сегодня ведутся работы по госпрограмме. Еще один объект — это реконструкция второго вывода котельной №3. Оттуда запитываются КЖБИ, 5, 6, 7, 8 и 9 микрорайоны.

«Реконструкции подлежат 1700 метров трубопровода, диаметром 720 мм. Общая сумма выделенная на проведение строительно-монтажных работ 1 млрд 75 млн тенге. На данный момент сумма освоения составляет 88 процентов», — пояснил Нурлан Кошеков.

Тут было трудоустроено 313 человек, больше половины через местный центр занятости. И последний объект — это теплотрасса по Карбышева. Всего по дорожной карте КТЭК реализует 3 проекта. Работы везде практически завершены, остается только благоустройство территории и монтаж системы оперативного дистанционного контроля, которая позволит мониторить состояние сетей и в кратчайшие сроки устранять неполадки.

«Данные тепловые сети физически изношены и соответственно срок эксплуатации более 25 лет. Данная реконструкция трех тепловых сетей позволит обеспечить более надежное и качественное теплоснабжение наших потребителей», — добавил Нурлан Кошеков.

Всего на реконструкцию 3,5 км сетей было выделено 2 млрд 70 млн тенге. Главным условием в реализации этой программы для коммунальщиков было трудоустройство костанайцев. Поэтому их на объектах работает 541 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.