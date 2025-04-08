Пресс-служба акима распространила предупреждение для водителей о предстоящих ремонтных работах в Костанае.

«С 10 по 15 апреля будет проводиться модернизация двух светофорных объектов на пересечении улиц Каирбекова и Текстильщиков.

Просим участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на данном участке дороги», — говорится в сообщении.

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