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Ремонт светофоров. Предупреждение для костанайских водителей распространил акимат

— Сегодня, 17:26
Изображение для новости: Ремонт светофоров. Предупреждение для костанайских водителей распространил акимат

pixabay.com

Пресс-служба акима распространила предупреждение для водителей о предстоящих ремонтных работах в Костанае. 

«С 10 по 15 апреля будет проводиться модернизация двух светофорных объектов на пересечении улиц Каирбекова и Текстильщиков.
Просим участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на данном участке дороги», — говорится в сообщении.



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