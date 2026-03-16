В Костанае стартовала программа реновации жилищного фонда. В городе насчитывается 1403 многоэтажных дома, большинство из которых было построено во второй половине прошлого века. На сегодняшний день пять домов признаны аварийными.

Программа предусматривает привлечение частных застройщиков. На месте старых домов будут строить новые жилые здания, а собственникам квартир предоставят современное жильё.

Первым обновят дом по улице Кочубея

По новой программе в этом году начнут работу с аварийным домом №11 по улице Кочубея. Напомним, 5 марта там произошёл обвал кровли, после чего жильцам рекомендовали срочно покинуть небезопасное здание.

Планируется, что примерно в сентябре люди получат квартиры в строящемся доме по улице Джамбула. До этого времени застройщик поможет жителям с арендой жилья.

По словам акима Костаная Марат Жундубаев, в этом году власти намерены заняться и другими аварийными домами.

Марат Жундубаев, аким Костаная:

«Что касается остальных аварийных домов, мы тоже приведём их в порядок обязательно в этом году с помощью застройщика. Если нет — тогда будем помогать бюджетом. В принципе таких домов больше. Мы определили пять аварийных, но после публикаций люди пишут, что их жильё тоже может быть аварийным и просят провести обследование. Эту работу нужно активизировать, чтобы минимизировать риски и несчастные случаи».

Реновацию уже пытались запустить ранее

Ранее программа реновации уже планировалась — на период с 2021 по 2025 годы, однако фактически работы в городе тогда не проводились.

По словам акима, если новый механизм обновления жилого фонда заработает, выиграют и город, и жители. Снижается нагрузка на бюджет, так как не потребуется отдельно финансировать снос домов и покупку жилья для переселения. При этом жители получают собственные квартиры, площадь которых будет не меньше прежней.

Начать планируют с района КЖБИ

Реализацией программы займутся отдел жилищных отношений и товарищество «ЖКХ-ремонт». В первую очередь работы планируют начать в районе КЖБИ, где многие дома и инженерные сети уже устарели.

Городские власти также обсуждают обновление коммуникаций. Внутридомовые сети будут обязанностью застройщика, а проведение инженерных сетей до границ участка планируется финансировать из бюджета.