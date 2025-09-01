Подготовка к новому учебному году — это не только приобретение школьной формы, рюкзака и канцелярии. Это целый комплекс мер, который включает организацию распорядка дня, ограничение экранного времени, заботу о качестве сна, подбор правильной мебели и создание комфортного учебного пространства, сообщает Министерство здравоохранения РК.

Как всей семье подготовиться к началу учебного года, и предложим полезные рекомендации, которые помогут родителям создать благоприятные условия для обучения и развития ребёнка.

Режим дня после летних каникул:

Переход от свободного летнего графика к структурированному школьному распорядку — один из важнейших этапов подготовки. Чтобы минимизировать стресс и поддержать здоровье ребёнка, возвращаться к школьному режиму желательно начать уже в конце лета.

Это означает — установить постоянное время для подъема, приёма пищи, занятий, отдыха и сна.

Правильно организованный распорядок дня способствует формированию полезных привычек, укрепляет нервную систему и снижает уровень утомляемости. Основными составляющими режима должны быть:

— учебные занятия и выполнение домашних заданий;

— активные игры и отдых с обязательным пребыванием на свежем воздухе;

— регулярное и сбалансированное питание;

— полноценный сон, соответствующий возрастным потребностям;

— свободное время для занятий по интересам.

Для младших классов (1–4 классы) на выполнение домашних заданий рекомендуется отводить не более 1,5–2 часов, при этом для учеников 3–4 классов — до 2 часов.

Старшеклассникам допустимо заниматься до 3–4 часов в день, обязательно делая перерывы каждые 40 минут. Суточная физическая активность должна составлять не менее двух часов, включая утреннюю зарядку и подвижные игры на свежем воздухе.

Питание ребёнка должно быть организовано 4–5 раз в день с интервалами не более 3,5–4 часов. Свободное время — не менее 1–2 часов в день для общения, творчества и хобби.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет ежедневно должны получать не менее 60 минут умеренной или интенсивной физической активности преимущественно аэробного характера, при этом необходимо ограничивать сидячее и экранное время до 2 часов в день.

Экранное время: сколько и как?

Современные дети и подростки значительную часть времени проводят у экранов — телефонов, планшетов, компьютеров и телевизоров. Однако, чрезмерное использование гаджетов может негативно сказываться на сон, концентрации внимания и общем самочувствии ребёнка.

Поэтому специалисты рекомендуют родителям следить не только за количеством, но и за качеством экранного времени.

Экранное время для развлечений следует ограничивать, отдавая приоритет активным видам досуга и образовательному контенту. Важно минимизировать длительное сидячее время до 2 часов в день и делать регулярные перерывы при работе с компьютером или гаджетами

Дополнительно важно:

— исключить экраны за час до сна, чтобы снизить воздействие яркого света на мозг и избежать нарушений сна;

— отдавать предпочтение качественному и познавательному контенту, а не механическому пролистыванию или длительному просмотру;

— не держать устройства в спальне, чтобы ребенок мог полноценно отдыхать и не отвлекался ночью;

— рекомендуется создавать «цифровые правила семьи», также важен личный пример родителей;

— использовать цифровые инструменты, таймеров и приложений ограничителей («родительский контроль»).

