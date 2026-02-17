Большая протяженность территории Казахстана с севера на юг обуславливает существенные различия в климате регионов. Если в северных областях зима еще продолжается, то на юге март уже считается типичным весенним месяцем.

Погода в первый весенний месяц отличается высокой изменчивостью — характерны резкие колебания температуры воздуха и частые осадки.

Температурный фон по стране

Средняя месячная температура воздуха в марте ожидается выше февральской на 6–7°С на большей части территории страны. На юге, юго-востоке и востоке республики повышение составит 8–10°С, местами 11–12°С. В горных районах юго-востока температура будет выше февральской на 3–5°С.

Осадков в марте традиционно выпадает больше, чем в феврале. В среднем по стране многолетние показатели составляют 14–25 мм. В горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока количество осадков достигает 25–51 мм, местами 58–94 мм, а в горах юга — до 106–158 мм. Минимальные показатели отмечаются на крайнем севере и в пустынной зоне — 12–21 мм.

Для северной половины страны характерны смешанные осадки в виде дождя и снега, тогда как на юге преобладают дожди.

Прогноз по Костанайской области

Средняя температура воздуха в марте по Костанайской области ожидается на уровне -3,5…-6,9°С, что на 1° выше климатической нормы (-4,5…-7,9°С).

Первая декада

В первой половине месяца прогнозируется резкое повышение температуры:

ночью — от -20…-25°С до -10…-15°С, на юге области — от -15°С до -5°С;

днем — от -8…-13°С до 0…-5°С.

Затем ожидается понижение: ночью до -15…-20°С, на юге — до -10°С, днем — до -5…-10°С.

Вторая декада

Во второй декаде температура постепенно повысится:

ночью — от -15…-20°С до -3…+2°С;

днем — от -5…-10°С до +7…+12°С.

На юге области ночью потеплеет от -10°С до +5°С, днем — от 0°С до +15°С.

Третья декада

В третьей декаде ожидаются колебания температуры:

ночью — от -3…+2°С до -5…-10°С;

днем — от +7…+12°С до +2…+7°С.

На юге области ночью температура будет меняться от +5°С до 0°С, днем — от +15°С до +10°С.

Осадки и ветер

Количество осадков за месяц прогнозируется около нормы на большей части области, на севере — выше нормы (11–23 мм).

Снег и низовая метель ожидаются часто в первой половине месяца. В середине и конце второй декады, а также в начале и конце третьей декады возможны осадки в виде дождя и снега, местами гололед.

Туманы вероятны в начале и середине первой декады, а также в середине второй и третьей декад.

Март традиционно характеризуется активной ветровой деятельностью. В северной половине Казахстана ветер со скоростью более 15 м/с наблюдается в среднем 4–8 суток за месяц, а в отдельные годы — до 15–20 суток.

Метели для северных регионов в марте — обычное явление. В среднем фиксируется 5–8, местами 10–11 дней с метелью, а в отдельные годы — до 15–20 суток.

