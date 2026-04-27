Резонансный закон о животных возвращают: что не устроило сенаторов

В Сенате предложили вернуть в Мажилис закон «Об ответственном обращении с животными» с рядом поправок. С момента поступления документа прошло пять заседаний рабочей группы, в ходе которых рассмотрели более 300 обращений от граждан.
В обсуждении участвовали сенаторы, представители госорганов, зоозащитники и общественники. Особую обеспокоенность вызвала ситуация с бродячими животными в регионах.
Позиция Президента
Во время экологической акции «Таза Қазақстан» Глава государства отметил, что проблема безнадзорных животных является следствием человеческого равнодушия. Он подчеркнул необходимость ужесточения ответственности за ненадлежащее содержание животных и жестокое обращение с ними.
По словам Президента, ситуация требует срочных решений, так как в регионах фиксируются случаи нападений одичавших собак на людей.
Какие поправки предлагают
Сенаторы предложили внести ряд изменений в законопроект:
- порядок и сроки регулирования численности бродячих животных передать на уровень маслихатов, чтобы регионы могли самостоятельно принимать решения;
- отказаться от использования термина «эвтаназия» при регулировании численности животных;
- уточнить, что ключевым признаком бродячего животного является отсутствие владельца, а не только наличие или отсутствие чипа.
Отмечается, что в редакции, принятой Мажилисом, предусматривалась эвтаназия животных спустя пять суток после их поступления в приют.
Причины доработки
По мнению сенаторов, обеспечить массовое чипирование домашних животных в короткие сроки, особенно в отдалённых аулах, будет затруднительно. Предлагаемые изменения должны снизить риски при правоприменении и учесть региональные особенности.
Все поправки оформлены в сравнительную таблицу. Профильный комитет Сената предложил вернуть законопроект в Мажилис для доработки.
