Учёбу проверят по-новому: в Казахстане запускают мониторинг

С 30 апреля в Казахстане стартует мониторинг образовательных достижений среди учащихся 4 и 9 классов. В нём примут участие более 100 тысяч школьников почти из двух тысяч школ по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба минпросвещения РК.
Зачем проводят мониторинг
Мониторинг является отечественным инструментом оценки качества образования. Он позволяет проанализировать эффективность учебных программ и определить направления, которые требуют доработки. По итогам исследования будут подготовлены методические рекомендации для повышения качества обучения в каждом регионе.
Что проверят у школьников
Оценка знаний будет проходить по направлениям функциональной грамотности:
- чтение
- математика
- естествознание
Также в рамках мониторинга предусмотрено анкетирование, которое поможет выявить факторы, влияющие на образовательный процесс. В опросе участвуют не только школьники, но и педагоги, руководители школ, а также родители четвероклассников.
Международные стандарты
Процедура мониторинга проводится по стандартизированным правилам и соответствует международным подходам. В начале 2025 года данное исследование получило международный знак качества RCEC.
