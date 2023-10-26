Учёбу проверят по-новому: в Казахстане запускают мониторинг

С 30 апреля в Казахстане стартует мониторинг образовательных достижений среди учащихся 4 и 9 классов. В нём примут участие более 100 тысяч школьников почти из двух тысяч школ по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба минпросвещения РК.

Зачем проводят мониторинг

Мониторинг является отечественным инструментом оценки качества образования. Он позволяет проанализировать эффективность учебных программ и определить направления, которые требуют доработки. По итогам исследования будут подготовлены методические рекомендации для повышения качества обучения в каждом регионе.

Что проверят у школьников

Оценка знаний будет проходить по направлениям функциональной грамотности:

чтение

математика

естествознание

Также в рамках мониторинга предусмотрено анкетирование, которое поможет выявить факторы, влияющие на образовательный процесс. В опросе участвуют не только школьники, но и педагоги, руководители школ, а также родители четвероклассников.

Международные стандарты

Процедура мониторинга проводится по стандартизированным правилам и соответствует международным подходам. В начале 2025 года данное исследование получило международный знак качества RCEC.