ЦОНы закроются на праздники: опубликован график работы в мае

— Сегодня, 10:24
Госкорпорация «Правительство для граждан» опубликовала график работы ЦОНов и спецЦОНов на майские праздники 2026 года.

В праздничные дни — 1, 7 и 9 мая — все центры обслуживания населения, включая дежурные отделения, работать не будут. Речь идёт о Дне единства народа Казахстана, Дне защитника Отечества и Дне Победы.

Дежурные ЦОНы

2 и 11 мая будут рабочими днями для дежурных ЦОНов. В эти даты центры будут принимать посетителей с 9:00 до 13:00.

В специализированных ЦОНах:

  • приём заявлений будет вестись до 12:00
  • выдача готовых документов — до 13:00

Обычный режим

Во все остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, будут работать в штатном режиме.

Где узнать адреса

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно посмотреть на официальном сайте госкорпорации, в Instagram-аккаунте, а также уточнить по номеру 1414.



