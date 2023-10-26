В Минцифры оценили риск потери работы из-за ИИ в Казахстане

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин на брифинге в правительстве 28 апреля прокомментировал возможное влияние ИИ на рынок труда. По его словам, точных данных о росте безработицы на данный момент нет, передает zakon.kz
Он отметил, что соответствующий анализ сейчас проводит Министерство труда и социальной защиты населения, поэтому говорить о конкретных цифрах преждевременно.
Вместе с тем, в стране уже предпринимаются меры для адаптации специалистов к новым условиям. Речь идёт о масштабном обучении цифровым навыкам и инструментам искусственного интеллекта, а также о программах переквалификации. В том числе запущен Международный центр искусственного интеллекта, где готовят кадры под новые требования рынка.
По мнению Коняшкина, внедрение ИИ не приведёт к массовым увольнениям. Ожидается, что рынок труда будет меняться и перестраиваться: часть специалистов перейдёт из узких направлений в более универсальные сферы, связанные с цифровыми технологиями.
Таким образом, основным эффектом станет не рост безработицы, а трансформация занятости.
