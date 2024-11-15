Браконьеров ловят на Тоболе: рейды усилили в период нереста

Специалисты Тобол-Торгайской бассейновой инспекции рыбного хозяйства провели очередной рейд на реке Тобол. Инспекторы обследовали акваторию между посёлком Садовый и Костанаем. Основная задача — предотвращение незаконного вылова рыбы и пресечение деятельности браконьеров, использующих синтетические сети.
Усиленные меры в период нереста
По словам специалистов, с 20 марта в регионе проходит широкомасштабная акция «Нерест», в рамках которой контроль за водоёмами значительно усилен.
Даут Тажибаев, руководитель отдела Тобол-Торгайской бассейновой инспекции рыбного хозяйства:
«С 20 марта стартовала широкомасштабная акция “Нерест”. В период нереста рыбных ресурсов усилена работа по выявлению и пресечению фактов незаконного вылова рыбы и других водных животных. Будет проведено траление для очистки водоёмов от брошенных рыболовных снастей».
Опасные находки в камышах
Во время рейда инспекторы тщательно осматривали прибрежные зоны и камыши — именно там чаще всего скрывают сети. В ходе проверки были обнаружены запрещённые орудия лова.
Инспекторы отмечают:
«Нами обнаружено орудие лова — “мордушка”. В ней запутались ондатры и погибли. Брошенные снасти наносят серьёзный ущерб животному миру».
Почему сети ставят на мелководье
Рейды сейчас проводятся ежедневно. Особое внимание уделяется мелководным участкам — они быстрее прогреваются, и именно туда рыба приходит на нерест. Браконьеры пользуются этим и устанавливают сети, несмотря на запрет.
Штрафы и ответственность
За нарушение правил рыболовства предусмотрены штрафы и компенсация ущерба.
Даут Тажибаев:
«Если это административный проступок, для физических лиц предусмотрен штраф от 10 до 40 МРП. Если был произведён отлов рыбы, рассчитывается ущерб, который взыскивается в зависимости от количества и видового состава».
В случае, если ущерб превышает 100 МРП, наступает уголовная ответственность.
Итоги рейдов
С начала акции «Нерест» в Костанайской области к административной ответственности привлечены 16 человек. С начала года — уже 66 нарушителей. Общая сумма штрафов превысила 1,3 миллиона тенге.
В ходе последнего рейда из воды извлекли две крупные сети и мелкие орудия лова. Попавшие в них раки были выпущены обратно в реку.
Инспекторы заявили, что работа по выявлению и изъятию браконьерских сетей будет продолжена.
