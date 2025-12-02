«Мне даже неудобно, я обещала»: синоптики о погоде в мае

В Костанайской области в пятницу начинается последний месяц весны. Несмотря на тёплую и яркую картину — сочную зелень и цветущие одуванчики — синоптики советуют не спешить убирать тёплые вещи.

Первая половина месяца — с дождями

По прогнозам, погода в первой половине мая будет неустойчивой. Ожидаются дожди и кратковременное понижение температуры, однако серьёзных погодных аномалий не прогнозируется.

Жителей региона также насторожили погодные изменения в соседних регионах, в частности снег, выпавший в Москве. Однако специалисты Казгидромета уверяют, что это не повлияет на погоду в Костанайской области.

Циклон обойдёт регион

Как пояснила Антонина Шибаршина , циклон не дойдёт до региона.

«Там циклон, такой мощный циклон вышел с северо-запада, но нас он обойдёт. Благодаря тому, что азиатский антициклон будет блокировать этот циклон, и он, не доходя до нас, пойдёт на север Урала. Так что нас только краем заденет вот эти ближайшие дни — сегодня, на завтра дождь ожидается, и небольшое понижение температуры», — отметила она.

Что ждать в ближайшие дни

В ближайшие дни в регионе ожидаются осадки и небольшое похолодание.

Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия и быть готовыми к переменам.

