«Мне даже неудобно, я обещала»: синоптики о погоде в мае

В Костанайской области в пятницу начинается последний месяц весны. Несмотря на тёплую и яркую картину — сочную зелень и цветущие одуванчики — синоптики советуют не спешить убирать тёплые вещи.
Первая половина месяца — с дождями
По прогнозам, погода в первой половине мая будет неустойчивой. Ожидаются дожди и кратковременное понижение температуры, однако серьёзных погодных аномалий не прогнозируется.
Жителей региона также насторожили погодные изменения в соседних регионах, в частности снег, выпавший в Москве. Однако специалисты Казгидромета уверяют, что это не повлияет на погоду в Костанайской области.
Циклон обойдёт регион
Как пояснила Антонина Шибаршина , циклон не дойдёт до региона.
«Там циклон, такой мощный циклон вышел с северо-запада, но нас он обойдёт. Благодаря тому, что азиатский антициклон будет блокировать этот циклон, и он, не доходя до нас, пойдёт на север Урала. Так что нас только краем заденет вот эти ближайшие дни — сегодня, на завтра дождь ожидается, и небольшое понижение температуры», — отметила она.
Что ждать в ближайшие дни
В ближайшие дни в регионе ожидаются осадки и небольшое похолодание.
Синоптики рекомендуют учитывать погодные условия и быть готовыми к переменам.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.