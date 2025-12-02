Передал карту — попал под уголовную статью: МВД РК предупреждает

МВД Казахстана предупреждает граждан о рисках дропперства — передачи банковских счетов или карт третьим лицам для незаконного оборота денежных средств.
Обман под видом «легкого заработка»
По данным полиции, злоумышленники привлекают людей предложениями быстрого дохода. Однако такие схемы связаны с противоправной деятельностью, а участники становятся частью мошеннических операций.
Что происходит со счетами
В банках действует система мониторинга подозрительных транзакций. Если за короткое время фиксируется большое количество переводов, поступления от разных лиц или связь с мошенническими схемами, могут применяться меры:
– временная блокировка обслуживания счета;
– запрос пояснений и подтверждающих документов;
– полная блокировка средств;
– передача информации в правоохранительные органы;
– внесение в «черный список» банка.
В результате человек может полностью лишиться доступа к своим финансам и банковским услугам.
Ответственность по закону
В МВД подчеркивают, что за участие в дропперстве предусмотрена уголовная ответственность.
Граждан призывают не передавать свои банковские данные третьим лицам и соблюдать правила финансовой безопасности.
Силовики выйдут на учения: что будет происходить в Костанае
520 тысяч «квадратов»: в Костанайской области наращивают строительство жилья
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.