Передал карту — попал под уголовную статью: МВД РК предупреждает

МВД Казахстана предупреждает граждан о рисках дропперства — передачи банковских счетов или карт третьим лицам для незаконного оборота денежных средств.

Обман под видом «легкого заработка»

По данным полиции, злоумышленники привлекают людей предложениями быстрого дохода. Однако такие схемы связаны с противоправной деятельностью, а участники становятся частью мошеннических операций.

Что происходит со счетами

В банках действует система мониторинга подозрительных транзакций. Если за короткое время фиксируется большое количество переводов, поступления от разных лиц или связь с мошенническими схемами, могут применяться меры:

– временная блокировка обслуживания счета;

– запрос пояснений и подтверждающих документов;

– полная блокировка средств;

– передача информации в правоохранительные органы;

– внесение в «черный список» банка.

В результате человек может полностью лишиться доступа к своим финансам и банковским услугам.

Ответственность по закону

В МВД подчеркивают, что за участие в дропперстве предусмотрена уголовная ответственность.

Граждан призывают не передавать свои банковские данные третьим лицам и соблюдать правила финансовой безопасности.

Алкоголь — риск: в Костанайской области усилили контроль В Костанайской области на 16,5% снизилось количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения — с...

Силовики выйдут на учения: что будет происходить в Костанае В Костанае 30 апреля пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по...

520 тысяч «квадратов»: в Костанайской области наращивают строительство жилья В Костанайской области в 2026 году планируют ввести около 520 тысяч квадратных метров жилья. Речь...