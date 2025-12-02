Передал карту — попал под уголовную статью: МВД РК предупреждает

— Сегодня, 19:00
МВД Казахстана предупреждает граждан о рисках дропперства — передачи банковских счетов или карт третьим лицам для незаконного оборота денежных средств.

Обман под видом «легкого заработка»

По данным полиции, злоумышленники привлекают людей предложениями быстрого дохода. Однако такие схемы связаны с противоправной деятельностью, а участники становятся частью мошеннических операций.

Что происходит со счетами

В банках действует система мониторинга подозрительных транзакций. Если за короткое время фиксируется большое количество переводов, поступления от разных лиц или связь с мошенническими схемами, могут применяться меры:

– временная блокировка обслуживания счета;
– запрос пояснений и подтверждающих документов;
– полная блокировка средств;
– передача информации в правоохранительные органы;
– внесение в «черный список» банка.

В результате человек может полностью лишиться доступа к своим финансам и банковским услугам.

Ответственность по закону

В МВД подчеркивают, что за участие в дропперстве предусмотрена уголовная ответственность.

Граждан призывают не передавать свои банковские данные третьим лицам и соблюдать правила финансовой безопасности.



