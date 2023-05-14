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Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки

Фото из открытых источников

Президент РК Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил от занимаемых должностей судей, передает МИА «Казинформ».

Соответствующий указ Главы государства размещен на портале информационно-правовой системы нормативно-правовых актов РК «Әділет».

От занимаемых должностей освобождены:

судья Актюбинского областного суда — Жапаров Бркин Мусаханович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судьи Жамбылского областного суда — Жумагулов Нурлан Асуевич в связи с уходом в отставку, Сыздыкова Гульнар Коминтерновна в связи с уходом в отставку;

судья Туркестанского областного суда — Жаппасова Клара Жаппасовна в связи с уходом в отставку;

по городу Астане:

судья Алматинского районного суда — Смагулова Нургуль Лесовна в связи с переходом на другую работу;

судья Есильского районного суда — Кулакбаева Жанна Мухтаровна в связи с переходом на другую работу;

судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Кушакова Марина Афанасьевна в связи с уходом в отставку;

по городу Алматы:

судья районного суда №2 Алмалинского района — Рамазанова Айжан Кадылбековна в связи с переходом на другую работу;

судья Медеуского районного суда — Жолманова Светлана Сатбаевна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по городу Шымкенту:

судья Абайского районного суда — Мылтыкбаев Канат Елемесович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по Абайской области:

судья военного суда Семейского гарнизона — Жунусбеков Аскарбек Жунусбекулы в связи с уходом в отставку;

по Алматинской области:

судья специализированного межрайонного экономического суда — Туменбаева Алмакуль Канапияновна в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

по Атырауской области:

судья специализированного следственного суда города Атырау — Трумова Дина Чокановна в связи со смертью;

по Западно-Казахстанской области:

председатель специализированного следственного суда города Уральска Губашев Нурлан Ербулатович в связи со смертью;

по Карагандинской области:

судья суда района Әлихан Бекейхан города Караганды — Мухатжанова Бахыт Батбековна в связи с уходом в отставку;

судья специализированного межрайонного экономического суда — Дурдыев Рафаил Ибрагимович в связи с уходом в отставку;

судья Темиртауского городского суда — Шаяхметова Айжан Газизовна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

председатель специализированного суда по административным правонарушениям города Темиртау Сыздыков Брлан Ергалиевич в связи с уходом в отставку;

по Костанайской области:

судья Лисаковского городского суда — Агибаев Нурлан Базарбаевич в связи с уходом в отставку.

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