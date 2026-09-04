USD 454.31 EUR 528.04 RUB 5.25

Родительские чаты ждут перемены — Минпросвещения РК

— Сегодня, 15:06
Изображение для новости: Родительские чаты ждут перемены — Минпросвещения РК

Сгенерировано ИИ


В Казахстане могут разработать единый регламент для родительских чатов. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

По её словам, министерство изучает общественное обсуждение этой инициативы и комментарии родителей и педагогов. Изначально предлагалось не обсуждать школьные вопросы в чатах после 18:00. Однако такой подход потребовал пересмотра, поскольку в некоторых школах занятия проходят в две смены и заканчиваются около 20:00.

Регламент может определить, какие вопросы считаются срочными, что следует обсуждать в родительских чатах, а какие темы можно оставить без реакции. Также планируется обозначить, в каких группах должен присутствовать учитель или классный руководитель, а какие чаты могут работать без педагогов.

— Если это будет необходимо, Министерство просвещения готово разработать единые нормы, которые будут регламентировать работу родительских чатов, — заявила Жулдыз Сулейменова.

Окончательное решение пока не принято. Предложения продолжают обсуждать с учётом мнений родителей и учителей.

 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.