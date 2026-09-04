Родительские чаты ждут перемены — Минпросвещения РК

В Казахстане могут разработать единый регламент для родительских чатов. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.
По её словам, министерство изучает общественное обсуждение этой инициативы и комментарии родителей и педагогов. Изначально предлагалось не обсуждать школьные вопросы в чатах после 18:00. Однако такой подход потребовал пересмотра, поскольку в некоторых школах занятия проходят в две смены и заканчиваются около 20:00.
Регламент может определить, какие вопросы считаются срочными, что следует обсуждать в родительских чатах, а какие темы можно оставить без реакции. Также планируется обозначить, в каких группах должен присутствовать учитель или классный руководитель, а какие чаты могут работать без педагогов.
— Если это будет необходимо, Министерство просвещения готово разработать единые нормы, которые будут регламентировать работу родительских чатов, — заявила Жулдыз Сулейменова.
Окончательное решение пока не принято. Предложения продолжают обсуждать с учётом мнений родителей и учителей.
Расхождения на триллионы: налоговая проверила бизнес Казахстана
Что будет с картами ALEMPAY после смены оператора в Костанае
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.