Родительские чаты ждут перемены — Минпросвещения РК





В Казахстане могут разработать единый регламент для родительских чатов. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

По её словам, министерство изучает общественное обсуждение этой инициативы и комментарии родителей и педагогов. Изначально предлагалось не обсуждать школьные вопросы в чатах после 18:00. Однако такой подход потребовал пересмотра, поскольку в некоторых школах занятия проходят в две смены и заканчиваются около 20:00.

Регламент может определить, какие вопросы считаются срочными, что следует обсуждать в родительских чатах, а какие темы можно оставить без реакции. Также планируется обозначить, в каких группах должен присутствовать учитель или классный руководитель, а какие чаты могут работать без педагогов.

— Если это будет необходимо, Министерство просвещения готово разработать единые нормы, которые будут регламентировать работу родительских чатов, — заявила Жулдыз Сулейменова.

Окончательное решение пока не принято. Предложения продолжают обсуждать с учётом мнений родителей и учителей.

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