Расхождения на триллионы: налоговая проверила бизнес Казахстана





В Казахстане свыше 20 тысяч компаний получили уведомления о расхождениях по налогу на добавленную стоимость и корпоративному подоходному налогу. Об этом LS сообщили в Комитете государственных доходов.

По итогам камерального контроля по НДС за первый квартал 2026 года нарушения выявили у 4,3 тысячи налогоплательщиков. Общая сумма расхождений достигла 94 млрд тенге.

Ещё 15,7 тысячи компаний получили уведомления по итогам проверки КПН за 2025 год. Сумма выявленных несоответствий составила 26,7 трлн тенге.

Крупному и среднему бизнесу направили 2,8 тысячи уведомлений на 11,5 трлн тенге. Микро- и малые предприятия получили 17,6 тысячи уведомлений на сумму 15,3 трлн тенге.

По исполненным уведомлениям налогоплательщикам доначислили 13 млрд тенге. Из этой суммы 10,5 млрд тенге уже поступили в бюджет.

Среди наиболее распространённых нарушений — занижение НДС при реализации товаров и услуг, занижение доходов по КПН, завышение суммы НДС, отнесённой в зачёт, а также необоснованное увеличение вычетов по КПН.

В КГД предупредили, что неисполнение уведомления в установленный срок может привести к приостановлению расходных операций по банковским счетам и ограничению выписки электронных счетов-фактур. В отдельных случаях также может быть ограничен доступ к интернет-ресурсам и площадкам иностранных компаний, работающих в Казахстане.

При этом налогоплательщики вправе обжаловать уведомление в вышестоящем органе государственных доходов или в суде. На исполнение ранее направленных уведомлений предпринимателям предоставили 45 дней.

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