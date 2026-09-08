Что будет с картами ALEMPAY после смены оператора в Костанае

С 1 августа 2026 года оператором электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте Костаная стало ТОО «SMSBUS».
Договор с новым оператором заключили городские пассажирские предприятия совместно с Ассоциацией предприятий пассажирского транспорта Костанайской области.
В настоящее время городские и пригородные маршруты оснащены 196 валидаторами. Дополнительно сформирован резерв из 40 устройств, которые будут использовать для оперативной замены неисправного оборудования.
При этом ранее выданные транспортные карты ALEMPAY продолжат действовать. Пополнять их можно в прежнем режиме. Это связано с тем, что предыдущий оператор работал на базе системы SMSBUS.
Поставка новых транспортных карт категорий «Детская», «Пенсионная» и «Льготная» ожидается до конца сентября 2026 года. До их поступления пассажиры смогут оплачивать проезд через мобильное приложение SMSBUS.
По вопросам приобретения и использования транспортных карт можно обратиться в офис ТОО «SMSBUS» по адресу: Костанай, улица Баймагамбетова, 160, кабинет 225.
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