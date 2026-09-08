Из колледжей Казахстана планируют исключить десятки специальностей





В Казахстане планируют пересмотреть перечень специальностей технического и профессионального образования. О предстоящих изменениях сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства 8 сентября, передаёт Zakon.kz.

По словам министра, содержание образовательных программ обновляют с учётом изменений на рынке труда и потребности работодателей.

Из-за отсутствия спроса рассматривается вопрос об исключении 32 специальностей, включая 41 рабочую квалификацию. Ранее из реестра уже убрали 66 образовательных программ, которые не соответствовали требованиям рынка труда.

Глава Минпросвещения отметила, что на основе 552 профессиональных стандартов разработаны 14 494 образовательные программы. Из них 4 348 предназначены для подготовки специалистов рабочих квалификаций.

В настоящее время обучение в колледжах ведётся по 188 специальностям. Для расширения профессиональных навыков студентов внедряются микроквалификации и дополнительные программы Minor.

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