В 11 регионах Казахстана построят 13 новых колледжей





В Казахстане планируют построить 13 современных колледжей, рассчитанных на 20 тысяч ученических мест. Новые учебные заведения появятся в 11 регионах страны.

Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова.

В стране продолжается модернизация инфраструктуры технического и профессионального образования. За счёт местных исполнительных органов и работодателей проводится обновление 174 колледжей, ещё 13 учебных заведений получают поддержку недропользователей.

Вместе с тем материально-техническая база 143 государственных колледжей по-прежнему нуждается в обновлении.

Строительство новых учебных заведений должно сократить дефицит образовательной инфраструктуры и создать современные условия для получения молодёжью профессионального образования.

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