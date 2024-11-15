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В 11 регионах Казахстана построят 13 новых колледжей

— Сегодня, 10:44
Изображение для новости: В 11 регионах Казахстана построят 13 новых колледжей

pixabay.com


В Казахстане планируют построить 13 современных колледжей, рассчитанных на 20 тысяч ученических мест. Новые учебные заведения появятся в 11 регионах страны.

Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова.

В стране продолжается модернизация инфраструктуры технического и профессионального образования. За счёт местных исполнительных органов и работодателей проводится обновление 174 колледжей, ещё 13 учебных заведений получают поддержку недропользователей.

Вместе с тем материально-техническая база 143 государственных колледжей по-прежнему нуждается в обновлении.

Строительство новых учебных заведений должно сократить дефицит образовательной инфраструктуры и создать современные условия для получения молодёжью профессионального образования.



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