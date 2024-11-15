Двух жителей Рудного подозревают в краже железнодорожного кабеля на 7 млн тенге





В Костанайской области полицейские установили подозреваемых в краже более трёх километров кабеля с железной дороги. Сумма причинённого ущерба составила около 7 млн тенге, сообщает Polisia.kz.

Кража произошла на участке между станциями Айтеке би и Тобол, недалеко от села Талдыколь Камыстинского района. По данным полиции, с 6 по 21 июля злоумышленники срезали и похитили четыре кабеля общей протяжённостью 3350 метров.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Камыстинского района установили предполагаемых участников преступления. Ими оказались двое жителей Рудного.

Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, мужчины дали признательные показания и признаны подозреваемыми. Вещественные доказательства изъяты.

Расследование продолжается.

В полиции подчеркнули, что кража железнодорожного кабеля не только причиняет значительный материальный ущерб, но и может создать угрозу безопасности движения поездов. За незаконное завладение чужим имуществом предусмотрена уголовная ответственность.

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