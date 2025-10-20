Цифровые повестки от 1414: в армию призовут 150 жителей Костаная

С 1 сентября в Казахстане началась осенняя призывная кампания. В Костанае на срочную воинскую службу планируют направить 150 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.
Теперь вместо бумажных повесток призывникам направляют цифровые уведомления — SMS-сообщения от номера 1414. После получения такой повестки гражданин должен явиться в управление по делам обороны.
Как сообщил начальник управления по делам обороны Костаная Батырхан Зиятов, неявка без уважительной причины влечёт ответственность, предусмотренную законодательством.
— В зависимости от обстоятельств к гражданину могут применяться меры административного воздействия. В случае умышленного уклонения от призыва предусмотрена уголовная ответственность, — отметил Батырхан Зиятов.
В поиске уклонистов сотрудникам управления помогают полицейские. Колледжи города также проводят со студентами разъяснительную работу.
Во время весенней призывной кампании, с апреля по июнь, на призывной пункт доставили 130 молодых людей. Из них 36 были призваны на срочную службу.
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