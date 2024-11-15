Не уступил пешеходу и отправился на пересдачу: нарушения на дорогах Костаная

За минувшую неделю в Костанайской области зарегистрировали 13 дорожно-транспортных происшествий. В них травмы различной степени тяжести получили 16 человек. Основными причинами аварий полиция называет несоблюдение правил водителями и пешеходами.
Один из опасных манёвров попал на автомобильный видеорегистратор. На улице Баймагамбетова водитель Volkswagen создал аварийную ситуацию для другого участника движения. По этому факту возбуждено административное производство. За нарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП — более 43 тысяч тенге.
Ещё одно ДТП произошло 5 сентября около четырёх часов утра на автодороге Костанай — Мамлютка. Причиной аварии стал выход лошадей на проезжую часть.
— Владельцы животных привлечены к административной ответственности по статье 408 КоАП за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, — сообщила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Махаббат Хусаинова.
Кроме того, 1 сентября на улице Карбышева в Костанае 24-летний водитель не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Поскольку аналогичное нарушение мужчина совершил повторно в течение года, его направили на пересдачу экзамена для подтверждения знаний Правил дорожного движения.
С начала сентября полицейские также привлекли к ответственности 20 водителей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За это нарушение предусмотрено лишение водительских прав сроком на семь лет.
Полиция призывает водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и не создавать опасных ситуаций.
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