USD 454.31 EUR 528.04 RUB 5.25

Не уступил пешеходу и отправился на пересдачу: нарушения на дорогах Костаная

— Сегодня, 08:39
Изображение для новости: Не уступил пешеходу и отправился на пересдачу: нарушения на дорогах Костаная

Фото пресс-службы ДП


За минувшую неделю в Костанайской области зарегистрировали 13 дорожно-транспортных происшествий. В них травмы различной степени тяжести получили 16 человек. Основными причинами аварий полиция называет несоблюдение правил водителями и пешеходами.

Один из опасных манёвров попал на автомобильный видеорегистратор. На улице Баймагамбетова водитель Volkswagen создал аварийную ситуацию для другого участника движения. По этому факту возбуждено административное производство. За нарушение предусмотрен штраф в размере 10 МРП — более 43 тысяч тенге.

Ещё одно ДТП произошло 5 сентября около четырёх часов утра на автодороге Костанай — Мамлютка. Причиной аварии стал выход лошадей на проезжую часть.

— Владельцы животных привлечены к административной ответственности по статье 408 КоАП за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, — сообщила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Махаббат Хусаинова.

Кроме того, 1 сентября на улице Карбышева в Костанае 24-летний водитель не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Поскольку аналогичное нарушение мужчина совершил повторно в течение года, его направили на пересдачу экзамена для подтверждения знаний Правил дорожного движения.

С начала сентября полицейские также привлекли к ответственности 20 водителей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За это нарушение предусмотрено лишение водительских прав сроком на семь лет.

Полиция призывает водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и не создавать опасных ситуаций.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.