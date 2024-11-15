Какие семьи лишат социальных выплат с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года в Казахстане изменится порядок назначения социальных выплат. Государственную помощь планируют предоставлять в первую очередь семьям, которые действительно в ней нуждаются, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Основными принципами нового подхода станут адресность и оценка нуждаемости. Предоставление социальных выплат семьям с высоким уровнем благосостояния, отнесённым к категориям А и Б, не предусматривается.
Для объективной оценки материального положения будут учитывать сведения обо всех совершеннолетних членах семьи.
Получателям с высоким уровнем дохода направят СМС с просьбой дать согласие на обработку персональных данных, в том числе сведений о совершеннолетних членах семьи. Это позволит получить полную информацию о благосостоянии семьи и определить её право на государственную поддержку.
Кроме того, гражданам с высоким уровнем дохода предложат добровольно отказаться от социальных выплат. Для этого им направят отдельное СМС-уведомление.
В Минтруда пояснили, что добровольный отказ позволит направить государственную помощь семьям, находящимся в более сложной жизненной ситуации.
Новый порядок должен сделать систему социальной поддержки более адресной, чтобы выплаты в первую очередь получали нуждающиеся граждане.
Двух жителей Рудного подозревают в краже железнодорожного кабеля на 7 млн тенге
Не уступил пешеходу и отправился на пересдачу: нарушения на дорогах Костаная
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.