Какие профессии скоро станут ненужными в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев назвал профессии, которые могут стать невостребованными в Казахстане. Об этом он сообщил на заседании Правительства.
По словам главы ведомства, развитие технологий и искусственного интеллекта стремительно меняет рынок труда, сообщает informburo.kz
— Некоторые профессии исчезнут — обработчики и наборщики текстов, служащие по вводу данных, корректоры. Большинство профессий трансформируются, появятся принципиально новые направления деятельности, — отметил министр.
В отраслях экономики уже определяют перспективные специальности, а также обновляют квалификационные требования и образовательные программы.
По прогнозам, до 2035 года казахстанской экономике потребуется 2,9 млн работников с учётом замещения кадров и нового спроса. Из них 1,8 млн — представители рабочих профессий.
Наибольшая потребность в специалистах ожидается в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и IT-сфере.
Перечень востребованных профессий планируют расширить с 51 до 174 специальностей. В него войдут направления, связанные с инженерией, строительством, обрабатывающей промышленностью, биотехнологиями, зелёной и ядерной энергетикой.
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