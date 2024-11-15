Какие профессии скоро станут ненужными в Казахстане





Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев назвал профессии, которые могут стать невостребованными в Казахстане. Об этом он сообщил на заседании Правительства.

По словам главы ведомства, развитие технологий и искусственного интеллекта стремительно меняет рынок труда, сообщает informburo.kz

— Некоторые профессии исчезнут — обработчики и наборщики текстов, служащие по вводу данных, корректоры. Большинство профессий трансформируются, появятся принципиально новые направления деятельности, — отметил министр.

В отраслях экономики уже определяют перспективные специальности, а также обновляют квалификационные требования и образовательные программы.

По прогнозам, до 2035 года казахстанской экономике потребуется 2,9 млн работников с учётом замещения кадров и нового спроса. Из них 1,8 млн — представители рабочих профессий.

Наибольшая потребность в специалистах ожидается в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и IT-сфере.

Перечень востребованных профессий планируют расширить с 51 до 174 специальностей. В него войдут направления, связанные с инженерией, строительством, обрабатывающей промышленностью, биотехнологиями, зелёной и ядерной энергетикой.

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