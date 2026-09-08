Минпросвещения готовит новый этап отмены СОР и СОЧ





В Казахстане следующим этапом пересмотра системы оценивания могут стать 5-е и 9-е классы. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

По её словам, ранее специалисты провели полный анализ обучения в начальных классах, изучили успеваемость школьников и действующую систему оценивания. По итогам работы было пересмотрено содержание образовательных программ и усилена роль формативного оценивания — ежедневной работы учеников на уроках.

Теперь аналогичную аналитическую и методическую подготовку планируют провести для 5-х и 9-х классов. Только после этого может быть принято решение о поэтапной отмене суммативного оценивания за раздел и четверть — СОР и СОЧ.

— Чтобы отменить СОР и СОЧ в 5-х и 9-х классах, нам необходима такая же аналитическая работа и подготовка. Как только мы будем готовы методически, планируем начать поэтапную отмену со следующего учебного года, — сообщила министр.

В Национальной академии образования имени Ыбырая Алтынсарина создан специальный департамент по оцениванию. Его сотрудники готовят для педагогов аналитические материалы и новые критерии оценки знаний учащихся.

В дальнейшем систему оценивания также планируют пересмотреть в 10-х и 11-х классах.

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