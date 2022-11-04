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Россия хочет запретить транзит казахстанского угля через свою территорию

С помощью запрета российские чиновники надеются поддержать собственных экспортёров угля.

Министерство энергетики России предложило запретить перевозки угля из Казахстана железнодорожным транспортом по территории России, сообщают «Ведомости».

Несмотря на то, что и Россия, и Казахстан входят в ЕАЭС, российские чиновники считают необходимым поддержать собственных экспортёров угля за счёт ограничений в отношении соседей, передает informburo.kz

По словам источника «Ведомостей», знакомого с презентацией, и федерального чиновника, инициативу выдвинули на совещании по развитию угольного экспорта у вице-премьера России Александра Новака в середине октября.

Известно, что для поддержки российских экспортёров угля власти РФ предложили исключить «приоритизацию регионов при распределении провозных мощностей железнодорожной инфраструктуры» и ввести временный запрет на транзит угля из третьих стран, чтобы обеспечить преимущество перевозки и отгрузки в портах российской продукции

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