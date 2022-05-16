Руководство Нацмузея подозревается в хищении — Антикор

Руководство Национального музея подозревается в хищении бюджетных средств. Об этом заявили в Антикоррупционной службе, передает Tengrinews.kz.

«Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» Министерства культуры и спорта по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, общая сумма договора составила 1,2 миллиарда тенге.

«С санкции следственного суда в настоящее время проводятся обыски, а также допросы свидетелей и другие следственные действия. Окончательное решение по делу будет принято по результатам выполнения требований уголовно-процессуального законодательства. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — добавили в Антикоррупционной службе.

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