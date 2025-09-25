 Ya Metrika Fast
Рыболовство в Казахстане: утвержден перечень ценных видов рыб и животных

— Сегодня, 09:25
Изображение для новости: Рыболовство в Казахстане: утвержден перечень ценных видов рыб и животных

pixabay.com

Приказом министра сельского хозяйства от 5 сентября 2025 года утвержден перечень ценных видов рыб и других водных животных, являющихся объектами рыболовства, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 67 видов ценных рыб и животных, в том числе:

  • Белуга
  • Русский осетр
  • Севрюга
  • Стерлядь
  • Шип (кроме аральской и илийской популяции)
  • Каспийская морская сельдь, бражниковская сельдь
  • Ряпушка (рипус)
  • Пелядь
  • Большеглазая тюлька
  • Каспийский пузанок
  • Сибирский хариус
  • Кефаль, сингиль
  • Щука
  • Белый амур
  • Красноперка
  • Лещ
  • Белый и пестрый толстолобик
  • Сом обыкновенный
  • Налим
  • Окунь балхашский
  • Судак
  • Камбала-глосса
  • Кефаль-остронос
  • Вобла
  • Обыкновенный сиг
  • Морской судак
  • Артемия циста
  • Дафнии
  • Пиявки
  • Кутум.

Приказ вводится в действие с 30 сентября 2025 года.



