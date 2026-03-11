В Казахстане сохраняется рост цен на недвижимость. По данным Бюро национальной статистики Республики Казахстан, в феврале 2026 года средняя стоимость нового жилья по стране достигла 606,2 тыс. тенге за квадратный метр, что на 16,1% выше, чем годом ранее, сообщает lsm.kz

Первичное жилье дорожает быстрее всего

Наиболее заметный рост цен на первичном рынке зафиксирован в Алматы — стоимость квадратного метра увеличилась на 22% и составила 719,6 тыс. тенге.

Также значительное подорожание отмечено в:

Актобе — на 18,4% , до 341,2 тыс. тенге ;

— на , до ; Астана — на 18,1%, до 716,3 тыс. тенге.

В Шымкент цены на новое жилье выросли на 10,2% — до 534,8 тыс. тенге за квадратный метр.

При этом снижения стоимости первичного жилья не зафиксировано ни в одном городе. Лишь в Жезказган и Петропавловск цены за год остались практически без изменений.

Подорожала и «вторичка»

На вторичном рынке жилья средняя цена по стране увеличилась на 14,3% и достигла 634 тыс. тенге за квадратный метр.

Больше всего квартиры на вторичном рынке подорожали в Алматы — на 23%, до 752,3 тыс. тенге за квадратный метр.

Также заметный рост зафиксирован в:

Павлодар — на 16,3% , до 455,2 тыс. тенге ;

— на , до ; Актобе — на 15,2%, до 376,7 тыс. тенге.

В Астана стоимость перепродажи квартир выросла на 11,6% и достигла 738,9 тыс. тенге за квадратный метр, а в Шымкент — на 8,6%, до 460,5 тыс. тенге.

Аренда жилья также подорожала

За год стоимость аренды жилья в среднем по стране увеличилась на 11,7%, достигнув 5 тыс. тенге за квадратный метр.

Наиболее резкий рост арендных ставок зафиксирован в:

Петропавловск — на 47,2% , до 4,7 тыс. тенге ;

— на , до ; Павлодар — на 37,7% , до 3,7 тыс. тенге ;

— на , до ; Усть-Каменогорск — на 24,7%, до 3,9 тыс. тенге.

В Алматы аренда за год выросла на 10%, до 5,9 тыс. тенге за квадратный метр, в Астана — на 8,5% (до 5,5 тыс. тенге), а в Шымкент — на 12,4% (до 4,3 тыс. тенге).

Что происходит с ценами за месяц

Если сравнивать февраль с январем 2026 года, первичное жилье подорожало в среднем на 0,2%. Самый быстрый рост цен отмечен в Кокшетау (+2,7%) и Атырау (+1,8%).

Вторичный рынок показал более заметное увеличение — на 1,5% по стране. При этом в Атырау, Костанай и Туркестан цены выросли более чем на 3%.

В то же время в Шымкент стоимость квартир на вторичном рынке за месяц снизилась на 2,2%.

Что касается аренды, в целом по стране она немного подешевела — на 0,1%. Однако в Петропавловск и Тараз арендные ставки выросли на 5,1% и 5,4% соответственно.

Новые меры в строительстве помогли защитить 77 тысяч семей В Казахстане внедрена многоуровневая система защиты участников долевого строительства. Она создана в рамках поручений Президента...

200 тысяч педагогов в Казахстане смогут использовать ChatGPT Edu Министерство просвещения Казахстана готовит к запуску пилотный проект ChatGPT Edu, который позволит внедрить инструменты искусственного...

Срочное сообщение для учащихся Костаная Из-за ухудшения погодных условий в Костанай занятия для учащихся второй смены школ переведены на дистанционный...