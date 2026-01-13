С 1 января в Казахстане начали действовать изменения в сфере индивидуального подоходного налога. Новые нормы предусматривают освобождение от ИПН для отдельных категорий граждан, а также по ряду видов доходов. Речь идёт прежде всего о мерах поддержки социально уязвимых слоёв населения. Корреспондент BAQ.KZ разобрался, в каких случаях физические лица с начала года могут не платить подоходный налог.

Что такое индивидуальный подоходный налог

Индивидуальный подоходный налог — это обязательный платёж, который взимается с доходов граждан и поступает в государственный бюджет. В большинстве случаев ИПН удерживается с заработной платы, премий и других выплат. Обычно налог перечисляет работодатель, удерживая установленный процент из дохода сотрудника. Вместе с тем законодательством предусмотрены доходы, которые не подлежат налогообложению.

Кто освобождается от уплаты ИПН

1. Получатели социальных выплат

Часть социальных выплат не считается налогооблагаемым доходом. Это государственные пособия, выплаты в связи с рождением ребёнка и уходом за ним, а также выплаты по инвалидности. Такие средства предназначены для обеспечения базовых жизненных потребностей, поэтому ИПН с них не удерживается.

2. Граждане, получающие алименты

Алименты не признаются доходом, поскольку являются формой социального обязательства. В связи с этим подоходный налог с алиментных выплат не взимается.

3. Отдельные компенсации и возмещения

К необлагаемым доходам относятся и некоторые компенсационные выплаты. В их числе — командировочные расходы в пределах установленных норм, выплаты за вред, причинённый при исполнении трудовых обязанностей, а также компенсации, связанные со служебной деятельностью.

4. Имущество, полученное по наследству или в дар

В определённых случаях имущество, полученное по наследству или договору дарения, не признаётся доходом. Условия освобождения зависят от вида имущества, его стоимости и степени родства между сторонами.

5. Граждане с налоговыми льготами

Налоговые послабления предусмотрены для отдельных категорий населения. К ним относятся многодетные матери, лица с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним граждане, а также другие социально уязвимые группы.

Полное освобождение или льгота

Размер и порядок налогообложения всегда зависят от конкретной ситуации. В одних случаях доход полностью освобождается от ИПН, в других — налог не взимается лишь с определённой части суммы в рамках установленной льготы.

Что следует сделать гражданам

Если человек считает, что имеет право на освобождение от ИПН или налоговую льготу, ему рекомендуется:

уточнить свой статус (получение пособий, инвалидность, многодетная семья и др.);

обратиться в бухгалтерию или отдел кадров по месту работы;

при необходимости обновить подтверждающие документы через портал eGov;

проверить разъяснения и официальную информацию Комитета государственных доходов.

В целом изменения, вступившие в силу с 1 января, направлены на снижение налоговой нагрузки на население. Наибольшую пользу они приносят получателям социальных выплат, алиментов и отдельных компенсаций. При этом перечень необлагаемых доходов напрямую зависит от вида выплаты и социального статуса гражданина.

Незаконный трафик выявили после жалоб операторов связи: костанайский суд вынес приговор Суд вынес приговор по делу о незаконном пропуске международного телефонного трафика под видом местного. Фигурантом...