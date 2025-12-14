С 16 декабря АО «Пассажирские перевозки» запускает новый скорый поезд Talgo №119/120 сообщением Алматы – Костанай, который будет курсировать по чётным числам. Об этом сообщили в пресс-службе КТЖ.
В компании отметили, что использование вагонов Talgo позволит сократить время в пути примерно на 12 часов по сравнению с обычными поездами, передает informburo.kz
Новый маршрут рассчитан более чем на 600 пассажиров и свяжет крупные города страны: Костанай, Тобол, Атбасар, Астану, Караганду и Алматы. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места со скидкой до 50%.
Поезд призван ускорить транспортное сообщение между южными и северными регионами Казахстана и обеспечить более комфортные условия поездок в зимний период. Стоимость билета от Алматы до Костаная составляет около 33 тыс. тенге, время в пути — 27 часов 45 минут.
Оформить проездные документы можно на официальном сайте КТЖ и в железнодорожных кассах. Дополнительную информацию пассажиры могут получить по номеру 1433.
