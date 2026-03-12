С 19 марта в Казахстане снова начнут начислять вознаграждение на средства, размещённые на текущих банковских счетах. Соответствующие изменения вступят в силу вместе с поправками к закону «О банках и банковской деятельности», передает tengrinews.kz

Согласно новым нормам, банки смогут начислять проценты на деньги, которые находятся на текущих счетах клиентов. Однако размер такого вознаграждения будет ограничен — не более 1% годовых.

Проценты будут рассчитываться исходя из суммы средств, находящихся на счёте. Например, если на счету размещено 100 тысяч тенге, при ставке 1% годовых владелец счета сможет получить около тысячи тенге в год. При изменении суммы на счёте — снятии или пополнении — начисление будет пересчитываться с учётом фактического остатка средств.

Стоит отметить, что ранее в Казахстане уже действовала возможность начисления процентов на текущие счета. Такая норма существовала с 1999 года и была закреплена в Гражданском кодексе.

Однако с 1 января 2019 года начисление вознаграждения по текущим банковским счетам было запрещено. Тогда считалось, что такие счета предназначены исключительно для повседневных операций — переводов и оплаты покупок, тогда как для накоплений гражданам предлагалось использовать депозитные счета.

