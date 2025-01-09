Сообщение поступило из районного отдела образования Мендыкаринского района.

Температура воздуха — 8.

«В связи с сильным бураном принято решение сократить уроки до 11.00 часов с 0 — 11 класс»,- говорится в сообщении.

Напомним, в Карасуском райое в первую смену перевели детей на дистанционное обучение. Дома из-за сильного бурана остались учащиеся двух школ с КПП по 4 класс.

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