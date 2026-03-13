Во дворе одного из жилых домов произошёл наезд на ребёнка. Инцидент случился возле дома №6 по улице Арыстанбекова. Информацию подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt серого цвета, заезжая во двор, допустил наезд на ребёнка. Во дворе была оборудована самодельная снежная горка, с которой катался ребёнок. Во время спуска он выехал на проезжую часть дворовой территории, где и произошло столкновение с автомобилем.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил травмы. Его доставили в детскую больницу , где он проходит лечение.
Водитель установлен, автомобиль помещён на штрафстоянку.
По данному факту проводится проверка. После выписки ребёнка из медицинского учреждения будут назначены судебно-медицинские экспертизы, которые определят степень тяжести причинённого вреда здоровью.
