Во дворе одного из жилых домов произошёл наезд на ребёнка. Инцидент случился возле дома №6 по улице Арыстанбекова. Информацию подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt серого цвета, заезжая во двор, допустил наезд на ребёнка. Во дворе была оборудована самодельная снежная горка, с которой катался ребёнок. Во время спуска он выехал на проезжую часть дворовой территории, где и произошло столкновение с автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил травмы. Его доставили в детскую больницу , где он проходит лечение.

Водитель установлен, автомобиль помещён на штрафстоянку.

По данному факту проводится проверка. После выписки ребёнка из медицинского учреждения будут назначены судебно-медицинские экспертизы, которые определят степень тяжести причинённого вреда здоровью.

