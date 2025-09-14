В Казахстане будут тщательнее следить за краудфандинговыми платформами. Об этом LS сообщили в Комитете госдоходов.

Как сообщили в госоргане, Налоговый кодекс был дополнен. Согласно изменению, участник МФЦА, у которого есть лицензия на управление заемной краудфандинговой платформой, должен предоставлять в уполномоченный орган сведения о заключенных договорах, выплаченных вознаграждениях резидентам и нерезидентам.

В связи с этим министерство финансов разработало соответствующий проект приказа*.

В результате данных дополнений органы госдоходов смогут своевременно проводить камеральный контроль. В КГД заверяют, что таким образом будет создана эффективная система надзора доходов и имущества физлиц для обеспечения справедливого налогообложения, увеличения объемов поступлений в бюджет и сокращения доли теневой экономики.

«Проект разработан исключительно в целях администрирования доходов физических лиц», – добавили в комитете.

