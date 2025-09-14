План работ костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 15 сентября.

с 15 по 18 сентября с 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Хакимжановой 19-23, 64-88,64/1-64/21, ул. Кооперативная 66-86, 78/1-78/9,86/2-86/8,68/1-68/6, ул. Комарова 12-46, 19/1-19/20,40/1-40/11, ул. 5 Декабря 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

15 сентября с 9:30 до 11:00 — ТОО «Агрокомпани», ИП Кобак, ТД «Баян-Сулу», ИП Жанабильев, ТОО «Раскуль», ТОО «Бест», ТОО «Agrinet development».

15 сентября 2025 года с 10:00 до 18:00 — общежитие колледжа по ул. Мая 90/1, ИП Калагов.

Спальный сектор: 1 Мая 88.

16 сентября с 10:00 до 13:00 — ИП Мизанбаева, магазин «Алладин», ТОО «Контакт центр», Банк «ХоумКредит» по ул. Каирбекова 75/1.

Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 32,36а.

16 сентября с 10:00 до 18:00 — спальный сектор: ул. Павлова 74,76, ул. 1 Мая 62,65, ул. Гоголя 113,115, ул. Чехова 94.

17 сентября с 10:00 до 18:00 — АЗС «Гелиос № 7», ИП Пономарев, ТОО «Виитор», ИП Стальмаков, ТОО «Аском и К», ТОО «Астык-трейд», ГЭК «Ветеран», ИП Приречная, ТОО «Промводсервис», ИП МВА Транс, ТОО «СтройСервис».

17 сентября с 10:00 до 18:00 — спальный сектор: пр. Абая36,36/1,38.

19 сентября с 9:30 до 11:00 — ТОО «Агрокомпани», ИП Кобак, ТД «Баян-Сулу», ИП Жанабильев, ТОО «Раскуль», ТОО «Бест», ТОО «Agrinet development».

