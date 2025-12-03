В 2026 году обязательная автостраховка подорожает из-за роста месячного расчетного показателя (МРП) и поправочных коэффициентов, привязанных к регионам. Как изменятся цены, узнали журналисты NUR.KZ.
В 2026 году месячный расчетный показатель (МРП) планируется увеличить до 4 325 тенге. Поскольку базовая стоимость полиса ОГПО равна 1,9 МРП, минимальная «база» по автостраховке вырастет с 7 470,8 до 8 217,5 тенге.
На итоговую цену влияют коэффициенты (регион регистрации, бонус-малус, возраст/стаж водителя, тип ТС и т. д.). Часть из них пересмотрена по территории регистрации автомобиля.
Региональные коэффициенты (ключевые изменения)
- Кызылординская область — 1,85 (самый высокий): ориентировочно 15 202,4 тг от базы.
- Жамбылская область — 1,74: около 14 298,5 тг.
- Туркестанская область — 1,69: около 13 887,6 тг.
- Астана — 1,44 (вырос): около 11 833,2 тг.
- Шымкент — 1,61 (вырос): около 13 230,2 тг.
- Алматы — 0,71 (без изменений): около 5 834,4 тг.
- Атырауская область — 0,48 (снижен): около 3 944,4 тг.
Суммы приведены как ориентир: это база × региональный коэффициент. Финальная стоимость полиса рассчитывается страховщиком с учетом всех применимых коэффициентов (включая бонус-малус и параметры водителя/ТС).
|Поправочные коэффициенты
для обязательной автостраховки в регионах Казахстана
|Регион
|В 2025 году
|В 2026 году
|Алматинская область
|1,37
|1,44
|область Жетісу
|1,16
|1,2
|Туркестанская область
|1,57
|1,69
|Восточно-Казахстанская область
|0,72
|0,72
|Абайская область
|0,78
|0,8
|Костанайская область
|1,07
|1,11
|Карагандинская область
|0,12
|1,18
|область Ұлытау
|0,96
|0,99
|Северо-Казахстанская область
|0,67
|0,67
|Акмолинская область
|1,03
|1,08
|Павлодарская область
|0,81
|0,82
|Жамбылская область
|1,62
|1,74
|Актюбинская область
|0,97
|1,02
|Западно-Казахстанская область
|1,14
|1,19
|Кызылординская область
|1,66
|1,85
|Атырауская область
|0,49
|0,48
|Мангистауская область
|0,79
|0,79
|Алматы
|0,71
|0,71
|Астана
|1,36
|1,44
|Шымкент
|1,49
|1,61
Важно: цена зависит не только от региона
Помимо регионального фактора, на стоимость полиса влияют стаж и возраст водителя, страховая история (наличие ДТП по вине водителя), класс авто и срок его эксплуатации.
Пример расчёта (по подсчётам портала «Колёса»): условный водитель из Шымкента со стажем 20 лет, на автомобиле 10-летнего возраста, без аварий по своей вине:
- базовая премия 2026 г. — 8 217,5 тенге;
- территориальный коэффициент (Шымкент) — 1,01;
- региональный поправочный коэффициент (Шымкент, 2026) — 1,61;
- коэффициент для легковых авто — 2,09;
- коэффициент по возрасту/стажу — 1;
- по сроку эксплуатации авто (свыше 7 лет) — 1,1;
- бонус-малус, 13-й класс (без аварий) — 0,5.
Итог: полис — 15 360,17 тенге. Это на 18,85% дороже, чем в 2025 году (для такого же водителя — 12 923,6 тенге).
Разумеется, при менее «чистой» истории вождения или в регионах с повышенными коэффициентами стоимость будет выше. Точный ценник зависит от набора применяемых коэффициентов у конкретного страховщика.
