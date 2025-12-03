В 2026 году обязательная автостраховка подорожает из-за роста месячного расчетного показателя (МРП) и поправочных коэффициентов, привязанных к регионам. Как изменятся цены, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2026 году месячный расчетный показатель (МРП) планируется увеличить до 4 325 тенге. Поскольку базовая стоимость полиса ОГПО равна 1,9 МРП, минимальная «база» по автостраховке вырастет с 7 470,8 до 8 217,5 тенге.

Важные детали

На итоговую цену влияют коэффициенты (регион регистрации, бонус-малус, возраст/стаж водителя, тип ТС и т. д.). Часть из них пересмотрена по территории регистрации автомобиля.

Региональные коэффициенты (ключевые изменения)

Кызылординская область — 1,85 (самый высокий): ориентировочно 15 202,4 тг от базы.

(самый высокий): ориентировочно 15 202,4 тг от базы. Жамбылская область — 1,74 : около 14 298,5 тг.

: около 14 298,5 тг. Туркестанская область — 1,69 : около 13 887,6 тг.

: около 13 887,6 тг. Астана — 1,44 (вырос): около 11 833,2 тг.

(вырос): около 11 833,2 тг. Шымкент — 1,61 (вырос): около 13 230,2 тг.

(вырос): около 13 230,2 тг. Алматы — 0,71 (без изменений): около 5 834,4 тг.

(без изменений): около 5 834,4 тг. Атырауская область — 0,48 (снижен): около 3 944,4 тг.

Суммы приведены как ориентир: это база × региональный коэффициент. Финальная стоимость полиса рассчитывается страховщиком с учетом всех применимых коэффициентов (включая бонус-малус и параметры водителя/ТС).

Поправочные коэффициенты

для обязательной автостраховки в регионах Казахстана Регион В 2025 году В 2026 году Алматинская об­ласть 1,37 1,44 область Жетісу 1,16 1,2 Туркестанская об­ласть 1,57 1,69 Восточно-Казахстанская об­ласть 0,72 0,72 Абайская об­ласть 0,78 0,8 Костанайская об­ласть 1,07 1,11 Карагандинская об­ласть 0,12 1,18 область Ұлытау 0,96 0,99 Северо-Казахстанская об­ласть 0,67 0,67 Акмолинская об­ласть 1,03 1,08 Павлодарская об­ласть 0,81 0,82 Жамбылская об­ласть 1,62 1,74 Актюбинская об­ласть 0,97 1,02 Западно-Казахстанская об­ласть 1,14 1,19 Кызылординская об­ласть 1,66 1,85 Атырауская об­ласть 0,49 0,48 Мангистауская об­ласть 0,79 0,79 Алматы 0,71 0,71 Астана 1,36 1,44 Шымкент 1,49 1,61 Постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка

Важно: цена зависит не только от региона

Помимо регионального фактора, на стоимость полиса влияют стаж и возраст водителя, страховая история (наличие ДТП по вине водителя), класс авто и срок его эксплуатации.

Пример расчёта (по подсчётам портала «Колёса»): условный водитель из Шымкента со стажем 20 лет, на автомобиле 10-летнего возраста, без аварий по своей вине:

базовая премия 2026 г. — 8 217,5 тенге ;

; территориальный коэффициент (Шымкент) — 1,01 ;

; региональный поправочный коэффициент (Шымкент, 2026) — 1,61 ;

; коэффициент для легковых авто — 2,09 ;

; коэффициент по возрасту/стажу — 1 ;

; по сроку эксплуатации авто (свыше 7 лет) — 1,1 ;

; бонус-малус, 13-й класс (без аварий) — 0,5.

Итог: полис — 15 360,17 тенге. Это на 18,85% дороже, чем в 2025 году (для такого же водителя — 12 923,6 тенге).

Разумеется, при менее «чистой» истории вождения или в регионах с повышенными коэффициентами стоимость будет выше. Точный ценник зависит от набора применяемых коэффициентов у конкретного страховщика.

