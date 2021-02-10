Перевозчик, обслуживающий три маршрута в Костанае, попросил расторгнуть договор

Как сообщает отдел внутренней политики акимата Костаная, поступило письмо от руководства ТОО «Костанайавторанс», которое обслуживало три городских маршрута.

В письме руководитель компании, на обслуживании которой находились маршруты автобусов №2, №7 и №13, обращается к жителям города и приносит извинения за причинённые неудобства.

«В связи с тяжелым финансовым положением, которое не позволяет выполнить прямые обязательства по договору пассажирских перевозок, а также неготовностью электронной системы оплаты проезда ТОО «Костанайавтотранс», направив письмо в актимат города о расторжении договора пассажирских перевозок по маршрутным автобусам 2, 7, 13″, — говорится в обращении руководителя ТОО.

Напомним, в минувшие выходные водители костанайских пассажирских автобусов объявили о проведении акции в защиту своих интересов. Видеобращение к горожанам они разместили в интернете. Было обещано, что пассажирский транспорт не выедет на костанайские маршруты 8 февраля. В итоге автобусы появились на дорогах, правда не все.

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