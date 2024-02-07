С помощью нового налога казахстанцев хотят защитить от болезней

Как сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, это инициатива Министерства здравоохранения. Минздрав планирует введение налога на продукты с повышенным содержанием сахара, объясняя это желанием защитить здоровье казахстанцев, поскольку чрезмерное потребление сахаросодержащих напитков приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и ожирению.

«Министерство нацэкономики данный вопрос изучает, проведено совещание с участием заинтересованных сторон, а также международных экспертов. Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков, а также национальная палата предпринимателей «Атамекен» сообщают, что введение налога на сахаросодержащие напитки поставит в неконкурентное положение отечественных производителей напитков. Более того, возникнут риски перетоков соответствующей продукции из соседних стран в приграничные регионы Казахстана», — заявили в МНЭ.

Минздрав, по данным МНЭ, не представил доказательств влияния линейки сахаросодержащих продуктов — кондитерских изделий, соусов, готовых сухих завтраков, молочных продуктов, колбас, напитков — на здоровье человека в сравнении с сахаросодержащими напитками.

«В этой связи для проведения оценки возможных рисков и эффекта от мер по введению акциза на сахаросодержащие напитки необходима соответствующая информация Министерства здравоохранения», — отметили в МНЭ.

Данный вопрос предстоит всесторонне изучить, уточнили в министерстве.