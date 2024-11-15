С учителей в Казахстане официально снимут часть ответственности за школьников

В Казахстане рассматриваются законопроекты, направленные на укрепление статуса педагогов и повышение качества образования. Об этом заявила депутат Мажилиса Ирина Смирнова в ходе обсуждения.
Учитель — только про обучение
По словам депутата, предлагаемые нормы предполагают освобождение педагогов от несвойственных функций, чтобы они могли сосредоточиться исключительно на образовательном процессе.
Особое внимание уделяется вопросу ответственности: согласно инициативе, педагог будет отвечать за учащихся только в учебное время.
Отмечается, что за поведение ребенка вне школы ответственность должны нести родители.
Международный опыт
Как подчеркнула Ирина Смирнова, в странах с высокими образовательными результатами — таких как Финляндия, Сингапур, Южная Корея, Япония и Эстония — учителя уже освобождены от дополнительных обязанностей и сосредоточены на обучении.
Ограничения на гаджеты
Также обсуждается введение единых правил использования мобильных устройств в школах. Подобные ограничения действуют во многих странах, включая Францию, Великобританию, Италию и Китай.
По мнению депутата, это способствует повышению дисциплины и успеваемости учащихся.
Повышение престижа профессии
Ожидается, что принятие законопроектов позволит укрепить государственную политику в сфере образования и повысить престиж педагогической профессии.
Депутат призвала поддержать инициативы в первом чтении, подчеркнув, что сильный учитель является основой сильного государства.
