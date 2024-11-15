С учителей в Казахстане официально снимут часть ответственности за школьников

— Сегодня, 14:54
В Казахстане рассматриваются законопроекты, направленные на укрепление статуса педагогов и повышение качества образования. Об этом заявила депутат Мажилиса Ирина Смирнова в ходе обсуждения.

Учитель — только про обучение

По словам депутата, предлагаемые нормы предполагают освобождение педагогов от несвойственных функций, чтобы они могли сосредоточиться исключительно на образовательном процессе.

Особое внимание уделяется вопросу ответственности: согласно инициативе, педагог будет отвечать за учащихся только в учебное время.

Отмечается, что за поведение ребенка вне школы ответственность должны нести родители.

Международный опыт

Как подчеркнула Ирина Смирнова, в странах с высокими образовательными результатами — таких как Финляндия, Сингапур, Южная Корея, Япония и Эстония — учителя уже освобождены от дополнительных обязанностей и сосредоточены на обучении.

Ограничения на гаджеты

Также обсуждается введение единых правил использования мобильных устройств в школах. Подобные ограничения действуют во многих странах, включая Францию, Великобританию, Италию и Китай.

По мнению депутата, это способствует повышению дисциплины и успеваемости учащихся.

Повышение престижа профессии

Ожидается, что принятие законопроектов позволит укрепить государственную политику в сфере образования и повысить престиж педагогической профессии.

Депутат призвала поддержать инициативы в первом чтении, подчеркнув, что сильный учитель является основой сильного государства.



