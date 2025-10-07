Сегодня на брифинге в правительстве председатель правления НАО «ФСМС» Айдын Кульсеитов рассказал, что будет со взносами в ОСМС в дальнейшем в Казахстане.

По его словам, новая система будет более справедливой.

«До 31 декабря 2025 года максимальная цифра, с которой уплачиваются взносы в ОСМС — это 850 тысяч тенге или 10 МЗП. В соответствии с законом, который глава государства подписал в июле, с 2026 года потолок, с которого будет начисляться для работников составит 20 МЗП, то есть в 2 раза поднимется. Работники наемные уплачивают 2%. Соответственно для работодателей, которые оплачивают за своих работников, потолок увеличится в четыре раза. Максимально если у тебя до 850 000 ты отчисляешь 5%, чем выше у тебя зарплата, тем ставка соответственно 3, 2, 4% итд. То есть это наверное не совсем справедливое обложение было. И вот с 1 января 2026 года частично мы сможем эту ситуацию выправить. Но у кого зарплата свыше 3-4 млн тенге там процентная ставка будет не 5, а чуть меньше. А теперь кто зарабатывает менее 3-4 млн тенге, все равное это тоже хорошие деньги выше 850 тысяч, сколько они будут? По нашим расчетам это затронет порядка 500 тысяч человек высокооплачиваемых в Казахстане и даст дополнительно взносов в систему на 209 млрд тенге. Пока по расчетам так», — отметил Айдын Кульсеитов.

От отключении горячей воды и отопления предупредили в КТЭК Пресс-служба Костанайской теплокомпании распространила предупреждение для абонентов. "10 октября ТОО "ЭПК-forfait" проведёт работы по замене...

Кто обязан объяснить цель покупки иностранной валюты в Казахстане? Центром по борьбе с дезинформацией в течении последних недель в социальных сетях и мессенджерах фиксируется...

Изменить правила пополнения карт и банковских переводов намерены в Казахстане Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов рассказал о новых мерах, направленных на выявление...