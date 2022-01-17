USD 434.84
EUR 498.2
RUB 5.72
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Самат Абиш освобожден от должности в КНБ

Самат Абиш освобожден от должности в КНБ

Фото: КНБ РК

Vinkmag ad

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя КНБ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Распоряжением Главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

6 января новым главой КНБ Казахстана был назначен Ермек Сагимбаев, бывший начальник Службы государственной охраны.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Резкое увеличение заболевших коронавирусом в Костанайской области