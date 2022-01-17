Самат Абиш освобожден от должности в КНБ

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя КНБ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Распоряжением Главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

6 января новым главой КНБ Казахстана был назначен Ермек Сагимбаев, бывший начальник Службы государственной охраны.

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