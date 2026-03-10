В Казахстане более миллиона самозанятых граждан получают менее 70 тыс. тенге в месяц. Об этом сообщает LS со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Казахстана.

По информации ведомства, в четвертом квартале 2025 года в стране насчитывалось около 2,1 млн человек, работающих на себя. Среди них 1,2 млн мужчин и 962,3 тыс. женщин.

Согласно статистике, 769,8 тыс. самозанятых имеют совокупный доход 100–200 тыс. тенге за квартал, что составляет примерно 33–66 тыс. тенге в месяц. Еще 256,2 тыс. человек получают до 100 тыс. тенге за квартал, то есть менее 33 тыс. тенге в месяц.

При этом 26,6 тыс. человек зарабатывают меньше прожиточного минимума — до 58,9 тыс. тенге за квартал. Чаще всего такие низкие доходы фиксируются у работников сельского, лесного и рыбного хозяйства (54,4%). Также они заняты в торговле и ремонте автомобилей и мотоциклов (14,1%) и в сфере транспорта и складирования (10,6%).

Кроме того, 1,3 тыс. самозанятых вовсе не имеют дохода.

В то же время часть работающих на себя казахстанцев получает более высокий заработок. Так, 49,2 тыс. человек зарабатывают от 500 тыс. до 800 тыс. тенге за квартал (примерно 166–266 тыс. тенге в месяц). Еще 13 тыс. человек имеют доход 800 тыс. – 1 млн тенге за квартал, а 14,2 тыс. человек — от 1 млн до 1,5 млн тенге.

Доход свыше 1,5 млн тенге за квартал (более 500 тыс. тенге в месяц) получают 14,8 тыс. самозанятых. В основном они работают в торговле и ремонте автомобилей (33,9%), транспорте и складировании (16,4%), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (11,1%).

Больше всего самозанятых зарегистрировано в Туркестанской области — 381,3 тыс. человек. Далее следуют Алматинская область (234,6 тыс.), Шымкент (150,8 тыс.), Алматы (136,1 тыс.), Жамбылская область (135,3 тыс.), Астана (105,3 тыс.) и Кызылординская область (104,6 тыс.).

Информация для учащихся школ Костанайской области 10 марта в ряде районов Костанайской области школьные занятия второй смены перевели на дистанционный формат...

Ограничение движения на дорогах Казахстана: МЧС обратилось к гражданам Из-за ухудшения погодных условий Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призвало жителей страны соблюдать меры безопасности...