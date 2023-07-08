Саранча добралась до Костаная, в городе проведут химобработку

В регионе обследовали на наличие стадных саранчовых вредителей 1,7 млн гектаров, сообщает informburo.kz, со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Саранча в Костанайской области пришла в областной центр и ближайший пригород. 6 июля на территории опытно-производственного хозяйства «Заречное» Костанайского региона, которое находится всего в семи километрах от города, были замечены стаи итальянского пруса и нестадных саранчовых, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

«На место выехала группа специалистов Костанайской областной территориальной инспекции во главе с руководителем Дарханом Абдикаримовым. Обследование полей показало заселение вредителей на незначительных территориях Костанайского района. Несмотря на низкую угрозу распространения насекомых в этом районе, а также в городе Костанае, принято решение провести химическую обработку площадей», – говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что к сегодняшнему дню на наличие стадных саранчовых вредителей в Костанайской области обследовали 1,7 млн га. Защитные мероприятия против итальянского пруса провели на 290,9 тысячи га, против азиатской саранчи – на 6500 га. Весь необходимый объем препаратов в области доставили заблаговременно.

В Минсельхозе напомнили, что самое масштабное нашествие саранчи зафиксировали в 2000 году, тогда площадь распространения составила 7,1 млн га. С 2015 по 2019 годы наблюдалось снижение площадей под химобработку с 3,2 млн га до 567,6 тысячи га. Начиная с 2020 года и по настоящее время вновь наблюдается рост численности распространения стадных вредителей.

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